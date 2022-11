Tom Welling ha recitato in una puntata di The Winchesters di cui online sono state condivise le foto.

Nella settima puntata della serie prequel di Supernatural, intitolata Reflections, si vede infatti l’attore nel ruolo di Samuel Campbell, il padre di Mary e futuro nonno di Sam e Dean.

Nella sinossi ufficiali si anticipa che Mary (Meg Donnelly) e John (Drake Rodger) trovano degli indizi che conducono ai loro genitori. Carlos (JoJo Fleites) aiuta Mary a investigare per scoprire dove potrebbe nascondersi l’Akrida, ma i due scoprono più di quanto sperassero. Nel frattempo Millie (Biana Kailich) si fa avanti per aiutare Latika (Nida Kurshid), Ada (Demetria McKinney) e John nel decifrare gli appunti e i personaggi si imbattono in un modo per ottenere alcune risposte.

L’episodio è stato diretto da John Showalter e diretto da David H. Goodman e Robbie Thompson.

La serie prequel ha come star Drake Rodger e Meg Donnelly nella parte di John e Mary, coppia di cui si mostrerà l’inizio della loro storia d’amore e il modo in cui faranno di tutto pur di salvare il loro amore e il mondo intero. The Winchesters è prodotta da Robbie Thompson, Jensen Ackles e Danneel Ackles.

Fonte: ComicBook