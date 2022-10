Durante il New York Comic-Con 2022 è stato annunciato che Tom Welling farà parte del cast della serie The Winchesters, lo spin-off di Supernatural, con un ruolo ricorrente.

L’attore, ex star di Smallville, sarà il patriarca Samuel Campbell, personaggio che in Supernatural era stato interpretato da Mitch Pileggi. L’uomo, ovviamente, è il padre di Mary Campbell, la cui storia verrà raccontata in The Winchesters, e il nonno materno di Dean e Sam.

Welling collaborerà nuovamente con Jensen Ackles, che era apparso in 22 episodi del progetto dedicato a Clark Kent.

Samuel Campbell viene descritto dichiarando: “Samuel ha insegnato a Mary tutto quello che conosce. Arcigno e pragmatico, è un Cacciatore veterano che preferisce le azioni alle parole”.

Campbell dovrà poi unire le forze con Mary e gli amici della giovane per salvare il mondo, dovendo così provare a sconfiggere il mostro più pericoloso che abbia mai affrontato e provare a riallacciare il rapporto con la figlia.

Tom apparirà per la prima volta nel settimo episodio della serie The Winchesters, con star Drake Rodger e Meg Donnelly, che debutterà sugli schermi americani di The CW l’11 ottobre. Jensen Ackles sarà la voce narrante, creatore e produttore del progetto.

Che ne pensate della presenza di Tom Welling nel cast di The Winchesters? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine