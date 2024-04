Nel cast della stagione 4 della serie The Witcher ci saranno anche James Purefoy, Sharlto Copley e Danny Woodburn.

Copley, che è stato recentemente tra gli interpreti del film Monkey Man, avrà la parte del famoso cacciatore di taglie Leo Bonhart, personaggio presente nei romanzi alla base della serie. Purefoy, star di show come The Following e Altered Carbon, avrà invece il ruolo di Skellen, una spia di alto livello e consigliere di Emhyr. Woodburn, che è conosciuto dal pubblico televisivo per aver recitato in show come Seinfeld e Bones, infine, sarà Zoltan, un nano presente tra le pagine dei libri e anche nei videogiochi.

I tre interpreti affiancheranno sul set gli attori Liam Hemsworth, che ha sostituito Henry Cavill nella parte di Geralt di Rivia, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey e Laurence Fishburne.

Le riprese della quarta stagione inizieranno in primavera e riprenderà la storia dal momento in cui Geralt, Yennefer, e Ciri sono costretti ad attraversare un Continente distrutto dalla guerra e affrontare i tanti demoni che incontreranno nel loro cammino, anche interiore, per provare a ritrovarsi.

Kauren Schmidt Hissrich è creatrice, showrunner e produttrice esecutiva della serie targata Netflix.

Che ne pensate dell’arrivo di James Purefoy, Sharlto Copley e Danny Woodburn nel cast della stagione 4 di The Witcher?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety

