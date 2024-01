In rete è comparso il provino per un nuovo personaggio femminile nella stagione 4 di The Witcher, che sarà importante per il cambio attore di Geralt.

La notizia è stata riportata per la prima volta da Redanian Intelligence. Sfortunatamente, il video dell’audizione è stato reso privato, quindi al momento è impossibile visualizzarlo, tuttavia, ne è stata pubblicata una trascrizione e si è stati in grado di determinare il nome del personaggio in base ad alcuni dettagli chiave.

Durante l’audizione, la ragazza chiama l’uomo con cui sta parlando Stribog. Successivamente, la stessa ragazza viene chiamata Scricciolo da un altro personaggio. Usando questi dettagli, Redanian Intelligence è stata in grado di dedurre che il personaggio è probabilmente Nimue. Nei libri Nimue era particolarmente interessata alla storia di Geralt e Yennefer.

A causa del suo amore per la storia, alla fine studiò ad Aretuza. Lì avrebbe imparato le arti della magia. Alla fine, avrebbe assunto un oniromante di nome Condwiramurs Tilly come suo assistente. Avrebbe quindi usato i suoi poteri per tornare nel passato per aiutare Ciri a uscire da una situazione difficile. Presumibilmente, il team dietro la stagione 4 di The Witcher utilizzerà la sua storia come un modo per far cambiare il volto di Geralt da quello di Henry Cavill a Liam Hemsworth.

Alla regia Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun, mentre la sceneggiatura è opera di Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Tania Lotia, Haily Hall, Matthew D’Ambrosio, Clare Higgins, Rae Benjamin e Troy Dangerfield.

Nel cast Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Freya Allan (Principessa Cirilla di Cintra), Joey Batey (Ranuncolo), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa), Hugh Skinner (Radovid), Wilson Mbomio (Dara), Lars Mikkelsen (Stregobor), Terence Maynard (Artorius), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Therica Wilson-Read (Sabrina), Safiyya Ingar (Keira), Rochelle Rose (Margarita), Michalina Olszanska (Marti), Robbie Amell (Gallatin), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Christelle Elwin (Mistle) e Meng’er Zhang (Milva).

The Witcher è disponibile su Netflix.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili