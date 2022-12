The Witcher: la showrunner rigetta le accuse secondo cui il suo team disprezza il materiale di partenza

Lo scorso ottobre, Beau DeMayo, produttore e sceneggiatore di alcuni episodi di The Witcher, si era scagliato contro il team della serie spiegando che alcuni sceneggiatori non apprezzavano i libri e i videogiochi alla base dello show (qui potete leggere le sue dichiarazioni). Ora, in un’intervista con Sci-Fi & Fantasy Gazette, è la stessa showrunner, Lauren S. Hissrich, a rigettare completamente le accuse. Ecco le sue parole:

Penso che se guardate… qualsiasi intervista che ho fatto… comprese quelle con [Andrzej] Sapkowski, [autore dei romanzi]… vedrete che sono un fan dei libri [e dei videogiochi]. Credete… che quando una persona afferma qualcosa come un fatto, allora è un fatto? Questa cosa in particolare non è un fatto.

Amo i libri. Sono una schiappa nei giochi, ma questo sono io, non loro. Non ho mai preso in giro i libri… I libri sono il mio intero sostentamento, ho un ottimo rapporto con il signor Sapkowski, e le writer’s room sono spazi sacri e sicuri e – più di ogni altra cosa – di supporto. Non credete a tutto ciò che leggete.