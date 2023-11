Andrzej Sapkowski, autore dei romanzi, ha rivelato di aver condiviso qualche consiglio e delle idee durante le sue visite al set della serie The Witcher, ma di non essere stato ascoltato.

Lo scrittore, intervistato da Cerealkillerz durante il Vienna Comic Con, ha raccontato di aver avuto modo di assistere ad alcuni ciak dello show che porta sullo schermo la saga che ha creato.

Andrzej ha spiegato:

Sapkowski si è sentito un po’ spaesato anche quando sono stati realizzati i videogiochi:

Il mio materiale quando lavoro sono solo lettere. Non descrivo le immagini. Non vedo immagini. Uso solo le lettere perché so che il mio lettore vedrà solo quelle. Vedo questi progetti e penso ‘Wow! Questo è il modo in cui lo immaginano. Interessante! Alle volte è davvero piacevole per me, congeniale. Alle volte non lo è.