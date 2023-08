Il regista Marc Jobst è tornato a parlare dell’addio di Henry Cavill alla serie The Witcher, sottolineando quanto fosse impegnativo per l’attore continuare a interpretare Geralt.

Il filmmaker, intervistato da Screen Rant, ha spiegato:

Henry ha fatto tre stagioni, questi show sono impegnativi da realizzare, sono enormi. Henry fa ogni momento delle sue scene d’azione, non permette nemmeno che si utilizzino controfigure per dettagli come una mano. Se stai mostrando da vicino una mano che afferra una spada deve essere la sua mano. Normalmente si porterebbe sul set una controfigura, Henry andrebbe via e girerebbe qualche altra scena in cui è altrove, e tu useresti qualcuno di diverso per inquadrare la mano, in modo da non disturbare il tuo numero uno.