Henry Cavill è stato lodato per la sua capacità di usare la spada durante la realizzazione di The Witcher dall’esperto Dave Rawlings, maestro d’armi della London Longsword Academy.

Lo spadaccino ha analizzato la sequenza di battaglia presente nel primo episodio della prima stagione dello show in un video di Insider dedicato al realismo delle scene d’azione proposte da film e serie tv.

Lo scontro ambientato tra le strade di Blaviken non è particolarmente apprezzato da Rawlings che ha spiegato:

Ho dei problemi con questa battaglia in particolare perché ci sono molti momenti con la presa inversa e la spada è tenuta al contrario. Non è un buon modo per usare la spada, sacrifichi la tua capacità di difendere la parte superiore perché, chiaramente, non puoi raggiungere quello spazio, non è sicuro, ma ha cambiato presa.