Freya Allan ha commentato le critiche rivolte a Liam Hemsworth dopo l’annuncio che avrebbe sostituito Henry Cavill nella parte di Geralt di Rivia nella stagione 4 di The Witcher.

L’interprete di Ciri ha spiegato a Collider:

Non voglio parlare per lui, ma da quello che ho capito, penso voglia realmente provare e ci sta mettendo il cuore. Si sta allenando fisicamente.

Freya ha aggiunto:

Mi dispiace per lui, onestamente. Per prima cosa i fan possono attaccare davvero e non è una situazione ideale ereditare il ruolo di qualcuno. Ma sono realmente entusiasta nel vedere cosa farà. Ed è un ragazzo così adorabile. Spero semplicemente che le persone gli diano una possibilità.

La sinossi della stagione 4 di The Witcher

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente alla fine della terza stagione, la nuova stagione vede Geralt, Yennefer e Ciri attraversare, separati, il Continente devastato dalla guerra con i suoi molti demoni. Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di outsiders in cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e ritrovarsi ancora una volta.

