Freya Allan, tra i protagonisti di The Witcher, ha anticipato l’evoluzione della sua Ciri nella stagione 4.

Intervistata da Radio Times, l’attrice ha raccontato cosa aspetta Ciri nella stagione 4 di The Witcher:

Onestamente sono solo incuriosita da come tradurranno quella storia dai libri perché per il viaggio di Ciri, è un momento davvero cruciale nella sua trama, e prende una svolta piuttosto oscura. Sono curiosa di vedere come lo tradurranno nella versione televisiva. Ma la prospettiva è entusiasmante, quella di accompagnarla in quel viaggio.