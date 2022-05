This Is Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Negli Stati Uniti è andato in onda ildella seriee, se volete scoprire in anteprima come si è conclusa la storia della famiglia Pearson, ecco il riepilogo di quanto accaduto nell’episodio.

Se preferite attendere la messa in onda italiana, ovviamente, non proseguite con la lettura!

La storia è ripresa dopo la morte di Rebecca e la puntata intitolata Us si è aperta con un flashback di Jack e Rebecca che si svegliano nella loro casa. Il personaggio interpretato da Milo Ventimiglia nota una cicatrice sotto il sopracciglio della moglie e lei gli racconta che quando era piccola il padre la portava al parco giochi e la spingeva sull’altalena. Un giorno, per sbaglio, il suo volto ha sbattuto contro l’orologio del padre mentre lei si stava girando verso di lui. Rebecca sottolinea inoltre che quei momenti con il padre erano i suoi preferiti, ma alle volte si preoccupava di quando sarebbero dovuti tornare a casa, non riuscendo così ad apprezzare del tutto quello che stava accadendo. I due coniugi decidono di trascorrere il sabato senza fare nulla, essendo uno dei pochi giorni liberi a loro disposizione.

Sullo schermo viene poi proposto un montaggio di Jack e Rebecca mentre spingono sull’altalena i tre figli, seguito poi dai momenti di Randall e Beth con Tess e Annie, Kate e Toby con il piccolo Jack, e un flash forward di Rockstar Jack (Jack Damon) e Lucy con la figlia Hope.

La narrazione si riallaccia quindi alla giornata libera dei Pearson mostrando Jack e Rebecca alle prese con l’apatia di Kevin e Randall, mentre Kate decide di giocare all’esterno, piano poi interrotto dalla pioggia. La famiglia ritorna così a casa per vedere dei film, e Jack ha un momento di riflessione con la figlia che, osservando la pioggia, ammette che vorrebbe rallentare tutto.

Kevin e Randall non riescono a resistere alla visione dei filmini di famiglia e sembrano innervositi. Rebecca scopre che Kevin è arrabbiato perché non riesce a fare gli esercizi fisici previsti dal President’s Physical Fitness Test. La madre gli spiega che non tutto nella vita si ottiene facilmente e le vittorie sono ancora più speciali quando si è faticato un po’ per ottenerle. Kevin fa i complimenti alla madre per le parole di incoraggiamento, mentre Jack scopre che Randall è stato in realtà sospeso per aver reagito a delle battute sul suo aspetto fisico. Jack insegna quindi ai suoi due figli come radersi mentre ricorda che per la prima parte della tua vita speri di essere più grande e per la seconda di essere più giovane e che il tempo rallenti.

La famiglia gioca poi insieme cercando di mettere la coda all’asino disegnato su un cartellone mentre sono bendati. Nell’ultimo flashback della serie con Milo Ventilgia e Mandy Moore si ritorna al momento in cui Rebecca e Jack hanno notato il gioco sugli scaffali di un negozio e la giovane era rimasta colpita dal disegno di una famiglia che sembra la loro, decidendo quindi di acquistarlo.

Nel presente Randall è in difficoltà perché non è riuscito a preparare un discorso di addio per il funerale della madre. Il personaggio di Sterling K. Brown cerca inoltre di convincere la moglie che starà bene, senza però riuscirci del tutto.

A casa di Kevin arriva Toby che parla con l’ex moglie dichiarando che Rebecca era incredibilmente orgogliosa di lei, prima di aggiungere che la ama e, nonostante il matrimonio non abbia avuto un lieto fine, rifarebbe tutto.

Nicky dice poi a Kevin che il momento in cui è arrivato da lui ha ricominciato ad avere voglia di vivere.

La puntata mostra quindi il funerale di Rebecca e i tre figli che ricordano la madre, anche se non viene svelato cosa dicono.

Successivamente le figlie di Randall vanno dal padre a chiedere come sta e lui ammette di essere rimasto in piedi tutta la notte per scrivere il suo discorso. L’uomo aggiunge che non ricorda già più nulla di quello che ha detto e si è preoccupato di perdere la madre per tutta la vita, situazione che ora sembra senza scopo.

Annie e Tess lasciano poi Déja da sola con il padre e la giovane gli ricorda che sta per diventare nonno e non tutto è inutile.

In un flashback si vede il momento in cui William saluta Tess e Annie quando erano bambine e, mentre è fuori dalla loro stanza, dice al figlio che essere un nonno è ironico perché si prova dell’amore puro e incondizionato per qualcuno con cui probabilmente non potrai trascorrere tanto tempo. William si chiede quindi quanto le nipoti si ricorderanno di lui e il figlio lo rassicura dicendo “Molto”.

Nel presente Déja svela che sta per avere un bambino e vuole chiamarlo William, anche se non l’ha mai conosciuto, perché conosce il padre e sa quanto sia importante per lui.

Kevin, Kate e Randall si ritrovano insieme e parlano di quello che vogliono fare in futuro per seguire il consiglio avuto dalla madre, ovvero vivere pienamente e con uno scopo. Kate vuole aprire delle scuole di musica per bambini con problemi di vista, Kevin occuparsi della sua organizzazione nonprofit e passare più tempo a casa, e Randall intraprendere una carriera politica che potrebbe portarlo a diventare Presidente degli Stati Uniti.

La serie riporta gli spettatori nella sequenza in cui Rebecca è nell’aldilà e incontra Jack. La protagonista interpretata da Mandy Moore dice al marito che è spaventata, ma lui la rassicura dicendo che è stata davvero brava e che sarà sempre con i suoi figli, come dimostra un montaggio che mostra Kevin, Randall e Kate con le loro famiglie dopo il funerale mentre si sente Jack promettere alla moglie che ci sarà sempre per le cose importanti.

La serie si conclude con un dialogo tra Rebecca e Jack. La donna ricorda al marito il loro primo incontro e lui le risponde che quando il mondo ti pone di fronte a qualcosa di così ovvio non ci si allontana. Rebecca dice poi che non vorrebbe lasciare i figli e il marito le risponde che non lo farà. Il finale di This Is Us termina con Rebecca e Jack che si dichiarano il proprio amore e si prendono per mano (come Rebecca aveva fatto mentre stava per morire con Randall).

