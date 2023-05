This Is Us

Le protagoniste della serie This Is Us si sono ritrovate a un anno dalla conclusione della serie, come svela la foto della reunion condivisa dalla protagonista Mandy Moore.

Nello scatto pubblicato su Instagram appaiono infatti l’interprete di Rebecca Pearson, Chrissy Metz che aveva la parte di Kate, e Susan Kelechi Watson, che ha avuto il ruolo di Beth.

Mandy ha accompagnato l’immagine con la didascalia:

Di nuovo insieme con le mie donne della famiglia Pearson e tutto va bene nel mondo.

Metz, tra i commenti, ha scritto:

Era passato troppo tempo! Così tanto felice di vedervi!

Watson ha aggiunto:

Abbiamo vinto il pranzo di sicuro! Il mio stomaco e il mio cuore sono pieni!

Sterling K. Brown, che ha avuo il ruolo di Randall, si è unito ai commenti condividendo molte emoji che ritraggono un cuore.

La serie This Is Us si è conclusa il 24 maggio 2022 dopo sei stagioni.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sullo show nella nostra scheda.

Fonte: Deadline