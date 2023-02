Starz ha salvato Three Women, la serie tv con Betty Gilpin e Shailene Woodley, dopo la preventiva cancellazione da parte di Showtime.

Stando alle fonti di Variety, Starz ha salvato la serie tv, anche se al momento non ha ancora annunciato i dettagli ufficialmente. Il servizio streaming ha salvato anche Minx dopo la recente cancellazione da parte di HBO Max.

Al centro della trama ci sono delle donne che cambiano radicalmente la propria vita. Il personaggio affidato a Betty Gilpin, dopo un decennio trascorso in un matrimonio privo di passione, inizia una relazione extraconiugale che ben presto consuma la sua vita e la trasforma.

Nella trama sono coinvolte anche Sloane (Wise), un’imprenditrice molto glamour che ha un matrimonio aperto con Richard, fino a quando due sconosciuti sexy mettono a rischio la loro storia d’amore; Maggie, una studentessa del North Dakota che accusa il suo insegnante di letteratura di aver avuto una relazione inappropriata; e Gia (Woodley), una scrittrice alle prese con un lutto e che convince queste tre donne “normali” a raccontare le loro storie.

Taddeo ha debuttato nel mondo dell’editoria con il libro in cui racconta la storia di tre donne che hanno affrontato, in privato e in pubblico, le conseguenze dei propri desideri sessuali. L’autrice ha trascorso un decennio compiendo ricerche e scrivendo, spesso trasferendosi nelle città in cui vivevano le persone di cui parlava per avere un approccio autentico agli eventi.

Laura Eason è la showrunner della serie, mentre nel team della produzione ci sono anche Kathy Ciric ed Emmy Rossum, mentre Louise Friedberg sarà la regista dei primi due episodi.

