Dennis Quaid e Timothy Olyphant faranno parte dei protagonisti della nuova serie Full Circle, diretta e prodotta da Steven Soderbergh per HBO Max.

I sei episodi saranno scritti da Ed Solomon, coinvolto come produttore esecutivo insieme al regista e a Casey Silver. I tre hanno già lavorato insieme per il film No Sudden Move.

In Full Circle si racconterà quello che accade quando le indagini su un rapimento andato male fanno emergere segreti mantenuti a lungo e che mettono in connessione numerosi personaggi e culture nella New York contemporanea.

Nel cast delle puntate ci saranno anche le due attrici Zazie Beetz e Claire Danes, che avrà la parte di Sam, sposata con Derek, il personaggio affidato a Olyphant.

L’attore Timothy Olyphant, recentemente, ha ripreso per il piccolo schermo il ruolo di Raylen Givens nella serie Justified: City Primeval, progetto destinato a FX, e ha recitato in Daisy Jones and the Six, uno dei nuovi show realizzati da Amazon Studios per la piattaforma Prime Video.

