Tina Fey sarà protagonista della serie The Four Seasons, la serie comedy tratta dall’omonimo film degli anni ’80 che ha co-creato in collaborazione con Lang Fisher e Tracey Wigfield.

L’attrice tornerà quindi sul piccolo schermo dopo l’esperienza in 30 Rock e il progetto sarà composto da otto episodi, realizzati per Netflix.

Al centro della trama ci saranno le vacanze di tre coppie, trascorse sempre insieme. Il film era stato scritto e diretto da Alan Alda e aveva come star lo stesso Alda accanto a Carol Burnett.

Il nuovo show sarà prodotto da Universal Television, con cui Tina Fey ha già collaborato in occasione della realizzazione di Unbreakable Kimmy Schmidt, inserita nel catalogo di Netflix.

Che ne pensate? Siete felici che Tina Fey ritornerà sul piccolo schermo grazie alla comedy The Four Seasons?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline



I film e le serie imperdibili