Mike Reiss, ex sceneggiatore e showrunner de I Simpson e tra le primissime persone coinvolge nella serie, è intervenuto alla trasmissione BBC Breakfast per parlare della disperata ricerca del sottomarino Titan, che dal 18 giugno è disperso nell’Oceano Atlantico con cinque persone a bordo e che si pensa terminerà le scorte di ossigeno nella mattinata di oggi. Il sottomarino in questione doveva esplorare le rovine del Titanic.

Reiss ha rivelato di essere stato sul sommergibile varie volte prima dell’incidente, e di essere poco ottimista riguardo alla possibilità di recuperarlo:

Conosco gli aspetti logistici, e so quanto è vasto l’oceano e quanto quell’imbarcazione è piccola. Se è finita sul fondale, non so se qualcuno sarà in grado di recuperarla e riportarla in superficie.

Reiss ha partecipato a tre immersioni con la OceanGate Expeditions, la compagnia proprietaria del Titan, e ha confermato che quasi ogni volta l’imbarcazione ha perso le comunicazioni:

Ogni volta che entravo in quel sommergibile pensavo “Beh, potrei non uscire mai più da questo coso”, è un pensiero che non ti lascia mai. […] Ma è anche un’imbarcazione progettata splendidamente. Non sto dicendo che si tratta di un rottame o cose del genere: è che sono tecnologie inedite, e che ogni volta si impara qualcosa di nuovo. È come con il programma spaziale, o l’aviazione: all’inizio, si compiono un mucchio di errori e si cerca di capire il modo giusto di fare le cose.

Reiss ha sottolineato come ci si aspetta che incidenti di questo tipo possano accadere anche nel turismo spaziale.

Hear the inside story of my trip last year on the lost Titanic tourist sub. https://t.co/mTE7BmOa8X pic.twitter.com/LzifffxXhX — Mike Reiss (@MikeReissWriter) June 20, 2023

E come da tradizione “I Simpson prevedono cose“, nelle ultime ore hanno iniziato a spuntare sui social gli spezzoni di un episodio dei Simpson andato in onda nel 2006. In realtà la sequenza si limita a mostrare Homer e suo padre andare sott’acqua con dei sommergibili, a un certo punto Homer rimane incastrato sul fondale e c’è una gag con le scorte di ossigeno. Reiss stesso, anni fa, aveva commentato la “preveggenza” de I Simpson smentendola categoricamente (all’epoca si parlava di Trump presidente).

Ricordiamo che Reiss è stato tra i primi membri dello staff di sceneggiatori dei Simpson, lavorando a tredici episodi della prima stagione e poi diventando produttore esecutivo e showrunner della serie nella terza stagione, affiancando Al Jean fino alla fine della quarta stagione. Nella sua lunga carriera ha vinto 4 Emmy per il suo lavoro nella serie, e ha ancora oggi un credito da produttore. Dopo la quarta stagione si dedicò assieme ad Al Jean nella creazione di The Critic, la sfortunata serie animata incentrata su Jay Sherman e prodotta a livello esecutivo da James L. Brooks.

Fonte: ABCNews