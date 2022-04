Sembra chenon si rimetteranno insieme nella stagione 4 di

Lo ha confermato Brenton Thwaites, che interpreta proprio Dick Grayson, in una recente intervista con TV Line:

Abbiamo esplorato la loro relazione nella prima stagione in modo piuttosto approfondito. Per quanto io ami quella trama e ami quello che abbiamo fatto, Dick e Kory hanno raggiunto un accordo, o si sono semplicemente resi conto che lavorano meglio come amici. E nelle stagioni 2 e 3, abbiamo collaborato in modo più professionale, e anche come amici.