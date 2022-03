Le riprese della stagione 4 disono tutt’ora in corso e il regista Nicholas Copus ha pubblicato alcune

Nonostante non ci sia ancora una data d’uscita per la stagione 4, il regista ha voluto mostrare uno sguardo su Dick (Brenton Thwaites) e Korey (Anna Diop), intenti a passare una serata tranquilla senza costumi. Nella seconda foto vediamo un malinconico Superboy (Joshua Orpin) guardare qualcosa di cui non conosciamo la natura. E infine vediamo Rachel (Teagan Croft) come protagonista dell’ultimo scatto del regista, questa foto però è accompagnata da una didascalia che preannuncia che la nuova stagione arriverà presto.

Le prime tre stagioni dello show sono disponibili su Netflix.

Nel cast di Titans ci sono anche Brenton Thwaites nel ruolo di Dick Grayson/Nightwing, Teagan Croft che sarà Rachel Roth/Raven, Ryan Potter nel ruolo di Gar Logan/Beast Boy, Conor Leslie nei panni di Donna Troy/Wondergirl, Joshua Orpin che interpreta Conner Kent/Superboy, Alan Ritchson che sarà Hank Hall/Hawk e Minka Kelly nei panni di Dawn Granger/Dove.

