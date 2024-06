La stagione 2 di Tokyo Vice sarà l’ultima: durante un panel che si è svolto sabato è stato infatti confermato che la serie è stata cancellata.

Ansel Elgort aveva stretto un contratto solo per due annate ed è stato così confermato che la puntata andata in onda il 4 aprile negli Stati Uniti, intitolata Endgame, è l’ultima.

In un comunicato si dichiara:

Nel corso degli ultimi cinque anni, Max si è assicurata che potessimo raccontare la nostra storia. Ci hanno sostenuto in ogni momento. Non solo ci hanno dato queste due stagioni, hanno detto sì quando abbiamo chiesto di concludere la prima con una serie di cliffhanger e ci hanno detto sì quando abbiamo chiesto due episodi in più in modo da poter concludere nel modo in cui il creatore J.T. Rogers aveva sempre immaginato.

Nell’annuncio si ringrazia anche Fifth Season, partner della produzione che ha permesso di ottenere la distribuzione a livello mondiale, rendendo la serie un successo internazionale.

Rogers e il regista Alan Poul hanno quindi sottolineato:

La risposta da parte della stampa e dei fan, in particolare alla stagione 2, è stata travolgente. Scoprire quanto profondamente gli spettatori si siano lasciati coinvolgere dai nostri personaggi e sentire come chiedessero nuovi episodi è stato elettrizzante. Sappiamo che c’è ancora molto da raccontare. Ovviamente vedremo cosa ci riserverà il futuro, ma siamo grati di aver potuto condividere questa storia su Max fino a ora.

La serie aveva debuttato nell’aprile 2022 ed era tratta dal libro scritto da Jake Adelstein in cui si svela come si è addentrato nel mondo oscuro di Tokyo.

La serie è stata girata a Tokyo e nelle puntate si mostra il giovane reporter alla fine degli anni ’90 mentre scopre i segreti del lato nascosto della metropoli.

Ken Watanabe è invece Hiroto Katagiri, un detective e una figura paterna per Adelstein, che lo aiuta ad affrontare i pericoli della sua situazione.

Nel cast ci sono anche Rinko Kikuchi (Invasion), Rachel Keller (Legion), Ella Rumpf (Freud), Hideaki Ito (Boku no yabai tsuma), Show Kasamatsu (Love You as the World Ends) e Tomohisa Yamashita (Code Blue).

Fonte: The Hollywood Reporter