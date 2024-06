Gli showrunner di Tokyo Vice J.T. Rogers e Alan Poul, non si sono ancora arresi dopo la cancellazione della serie tv da parte di Max.

In una lunga intervista con Variety, i due showrunner hanno parlato della cancellazione e di come sperano comunque di poter realizzar ela stagione 3 di Tokyo Vice:

Bene, il nostro partner nello show, Fifth Season, è lo studio dietro lo show. E vale la pena ricordare che Fifth Season vende la serie tv a livello internazionale. Max esiste in Nord America, gran parte del Sud America e in alcuni territori europei, mentre nel resto del mondo è venduto dai nostri amici di Fifth Season. E lo hanno venduto molto bene. È stato un successo globale. Quindi guardiamo ai nostri partner. Non abbiamo ancora messo insieme le nostre idee, perché è tutto molto nuovo. Ma ci sono molti territori in Europa, Asia, Africa e Australia che vorranno ancora lo spettacolo, e dobbiamo vedere come Fifth Season gli risponderà.

Ad Alan Poul è stato poi chiesto se ha già in mente qualche nuovo partner che sostituirà Max:

Penso che manterremo aperte le nostre opzioni. Amiamo e ci fidiamo dei nostri amici di Fifth Season. Ci guideranno loro nel nuovo viaggio. Il nostro obiettivo in questo momento è supportarli mentre lavorano e, francamente, continuare a costruire il nostro mondo mentre aspettiamo.

La serie aveva debuttato nell’aprile 2022 ed era tratta dal libro scritto da Jake Adelstein in cui si svela come si è addentrato nel mondo oscuro di Tokyo.

La serie è stata girata a Tokyo e nelle puntate si mostra il giovane reporter alla fine degli anni ’90 mentre scopre i segreti del lato nascosto della metropoli.

Ken Watanabe è invece Hiroto Katagiri, un detective e una figura paterna per Adelstein, che lo aiuta ad affrontare i pericoli della sua situazione.

Nel cast ci sono anche Rinko Kikuchi (Invasion), Rachel Keller (Legion), Ella Rumpf (Freud), Hideaki Ito (Boku no yabai tsuma), Show Kasamatsu (Love You as the World Ends) e Tomohisa Yamashita (Code Blue).

