Takayuki Suzuki farà parte del cast della stagione 2 di Tokyo Vice, la serie HBO Max di Michael Mann.

Suzuki sarà Masahito Ohno. Un architetto brillante e affascinante, Ohno è un cliente dell’hostess club nel cuore della seconda stagione. Lentamente viene trascinato negli inferi che si celano dietro il club e si trova di fronte a una scelta terribile.

La serie è stata girata a Tokyo e nelle puntate si mostra il giovane reporter alla fine degli anni ’90 mentre scopre i segreti del lato nascosto della metropoli.

Ken Watanabe è invece Hiroto Katagiri, un detective e una figura paterna per Adelstein, che lo aiuta ad affrontare i pericoli della sua situazione.

Nel cast ci sono anche Rinko Kikuchi (Invasion), Rachel Keller (Legion), Ella Rumpf (Freud), Hideaki Ito (Boku no yabai tsuma), Show Kasamatsu (Love You as the World Ends) e Tomohisa Yamashita (Code Blue).

La sceneggiatura del progetto è firmata dal commediografo J.T. Rogers, coinvolto anche come produttore esecutivo insieme a Jake Edelstein, autore del libro a cui si ispira lo show, Elgort, Watanabe e Michael Mann, che ha diretto il pilot. Tra i produttori anche il regista Destin Daniel Cretton.

Fonte: Variety