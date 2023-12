Durante un’intervista con Screenrant, Tom Hiddleston ha parlato del finale della seconda stagione di Loki, che è disponibile da diversi giorni su Disney+.

L’attore ha parlato nello specifico di cosa penserebbe Thor di suo fratello dopo tutti questi eventi:

È un’ottima domanda. Credo che sarebbero molto sorpresi reciprocamente. Per alcuni versi, Thor e Loki non sono mai stati tanto distanti. Hanno dovuto affrontare così tanto, si sono imbattuti in tanti ostacoli, hanno dovuto supportare tanto e soffrire ancora di più. È curioso, no? È curioso pensare cosa succede quando le persone cambiano e voltano pagina, se sono tanto coraggiosi da fare pace con il passato e rendersi conto dei passi falsi. A volte le persone più vicine a noi trovano più difficile accettare che sei cambiato, perché si rifanno sempre a una versione più vecchia di te. Sarebbe sicuramente una conversazione interessante.