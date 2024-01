Sono passati tre mesi dalla morte di Matthew Perry, l’amatissimo interprete di Chandler in Friends, e i ricordi e gli attestati di stima, come nel recente caso di Tom Selleck, non accennano a diminuire.

Tom Selleck, lo ricordiamo, cominciò ad apparire con un personaggio ricorrente, l’oculista Richard Burke, nella seconda stagione di Friends durante la quale intratteneva una relazione con la Monica Geller di Courteney Cox. Una volta diventato il fidanzato di Monica, Chandler avrebbe continuato a vedere Richard come un rivale in amore.

In un’intervista con USA Today, Tom Selleck ha ricordato il tempo trascorso con Matthew Perry sul set di Friends parlando anche di suo padre, John Bennett Perry, di cui era amico.

Tutti sul set sono stati davvero gentili con me. Ma ogni giorno vedevo Matthew e gli chiedevo “Come sta tuo padre?”. Lui sorrideva sempre e ci aggiornavamo su questo e quello. Ho conosciuto suo padre quando ero un giovane attore alle prese con le difficoltà degli esordi. Quasi in ogni annuncio di casting o pilot televisivo a cui partecipavo, c’era anche John. Eravamo diventati davvero buoni amici.

La star, nello specifico, ha dei ricordi davvero molto dolci e divertenti del tempo trascorso con Perry durante la lavorazione del ventesimo episodio della seconda stagione, Weekend con il padre (The One Where Old Yeller Dies). Quello in cui Joey e Chandler cominciano ad assumere il look da “uomo maturo” di Richard (mentre lui, al contrario, cede alle tentazioni post-adolescenziali delle partite a biliardino con i due coinquilini).

Matthew arriva sul set (con i baffi. ndr.) e scoppia questa risata generale. Il suo era talento puro. Matthew non c’è più ora, quindi è facile dire cose come queste, ma è vero. Penso fosse il più talentuoso di un gruppo di gente di talento.

Parlando del legame speciale esistente fra il cast della sit-com Selleck aggiunge:

Non ci sono storie negative da raccontare. Niente storie di stelle capricciose del mondo dello spettacolo. Niente del genere. Ci si sedeva per ricevere note sulla prova, ed era affascinante. Courteney era seduta sulle ginocchia di qualcuno e poi di qualcun altro la volta successiva. Andavano tutti d’accordo. Penso che fosse perché tutti questi attori avevano avuto fallimenti in altri programmi. E poi si sono ritrovati in questa cosa epocale. Tutti si rendevano conto di quanto fossero fortunati.

