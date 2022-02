Nel cast di, lo spinoff di, ci sarà anche l’attricenel ruolo di

Nel cast del progetto targato The CW c’è già Tian Richards nel ruolo del protagonista.

L’attrice, già interprete di Josie McCoy in Riverdale e Katy Keene, avrà la parte di Zenzi, descritta come efficiente ed effervescente, ma che non si lascia prendere in giro da nessuno. La ragazza è la migliore amica di Tom fin dall’infanzia e lo considera un membro della sua famiglia. Lei è una delle poche persone che può tenergli testa e quando necessario criticarlo.

La serie Tom Swift è stata co-creata da Melinda Hsu Taylor, Noga Landau e Cameron Johnson. Al centro della trama c’è il giovane miliardario gay Tom che si ritrova alle prese con una cospirazione sci-fi dopo la sconvolgente scomparsa del padre. Tom intraprende una missione per scoprire la verità, lasciandosi alle spalle tutti i comfort della sua vita mentre lotta per rimanere un passo avanti rispetto a un gruppo che vuole fermarlo in ogni modo.

