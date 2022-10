Mike Flanagan non è nuovo ad adattamenti da Stephen King, ma ce n’è uno in particolare che amerebbe realizzare: quello de La Torre Nera. La saga letteraria, lo ricorderete, è arrivata sul grande schermo nel 2017 con un lungometraggio rivelatosi un flop mentre il progetto di una serie tv è stato recentemente abbandonato da Amazon. In un’intervista video con IGN, il regista di Il gioco di Gerald e Doctor’s Sleep ha raccontato che lavorare a La Torre Nera è il suo “progetto dei sogni”, aggiungendo:

Continuo a tornarci perché ha una sua gravità. Si tratterebbe solo di prendere gli elementi più fantastici che potrebbero essere più difficili da collegare, soprattutto quando diventa piuttosto meta a metà percorso, e di portarlo a terra, tirandolo dentro. Per il resto, i personaggi sono quelli che sono, l’arco narrativo è quello che è. E penso che il modo per non fare La Torre Nera sia cercare di trasformarla in qualcos’altro, cercare di farlo diventare Star Wars o Il Signore degli Anelli. È quello che è. È perfetta. È emozionante come tutte queste cose, per come è immersiva ed è la storia di un piccolo gruppo di persone che hanno tutte le probabilità del mondo contro di loro e si uniscono. Finché sarà così, andrà bene e non ci sarà nessuno che non piangerà.