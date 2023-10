Durante un’intervista con NME, Jacob Anderson è tornato a parlare della sua esperienza sul set della serie televisiva di Il trono di spade.

Stando all’attore che ha interpretato Verme Grigio, la sua esperienza non è stata esattamente come ci si potrebbe aspettare:

L’esperienza di girare quella serie è stata così diversa dalla percezione esterna e dal modo in cui veniva metabolizzata dagli spettatori. Era qualcosa di così grosso, ma non mi è mai sembrata così perché per come l’abbiamo realizzata sembrava così piccola.

L’attore ha spiegato che non si rendeva conto delle proporzioni delle sequenze che girava finché non assisteva al risultato finale in televisione.

Ricordiamo che il nuovo appuntamento con una serie ambientata nel mondo di Il trono di spade si terrà con la seconda stagione di House of the Dragon, ora in sviluppo.

