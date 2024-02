Issa Lopez, la showrunner e regista di True Detective 4, ha parlato nel corso di un’intervista con GQ di cosa pensa in merito all’accoglienza che è stata riservata alla sua creazione, specie in riferimento a come molti fan della prima stagione della serie della HBO ideata da Nic Pizzolatto, quella con Matthew McConaughey e Woody Harrelson nei ruoli, rispettivamente, di Rust Cohle e Marty Hart, hanno criticato il suo operato in Night Country.

Lopez spiega di capire perché le persone tendando a essere protettive nei confronti di una serie Tv che amano e di non badare troppo a delle osservazioni, anche critiche, che nascono appunto dalla passione e che, nel complesso, gli attestati di stima hanno drasticamente superato le posizioni più ostili:

Faccio questo lavoro per passione. Quando vengono fatte domande riguardo ai dettagli di quello che ho fatto, come stai facendo tu, sono super felice di fornire risposte, perché sono davvero entusiasta! Ho dedicato anni della mia vita a questa cosa e mi entusiasmo nel condividerlo. L’amore che ci è stato manifestato supera l’ostilità e penso che l’ostilità derivi comunque dal senso di possesso. La prima stagione è stata realizzata da una prospettiva molto, molto maschile, e penso che sia stata realizzata brillantemente da quella prospettiva maschile. Ma è stata fatta prima che Donald Trump fosse eletto. Per me, è arrivata prima che morisse David Bowie, e che tutto andasse in malora per sempre. È stata prima del #MeToo. Prima della pandemia e prima di George Floyd. Quella serie era un po’ l’ultima che poteva affrontare molte tematiche che ora non vanno più bene. E le persone che la amano vogliono mantenerla sacra.

