True Detective 4 (True Detective: Night Country) è arrivata su HBO con la prima puntata della nuova stagione che vede, come showrunner, Issa López con Jodie Foster e Kali Reis come protagoniste. E, a quanto pare, l’acclamata serie TV è diventata l’ultima vittima, in ordine di tempo, del cosiddetto review bombing, quella pratica con cui gli iscritti a un dato sito che consente di lasciare il proprio “Voto utente” a un film o a una serie TV, agiscono con azioni che, spesso e volentieri, vengono anche pianificate online al fine di abbassare la votazione media di un’opera di fiction per motivi vari ed eventuali. Che spesso non hanno nulla a che vedere con l’effettivo valore artistico o gradimento di un qualcosa, visto che i voti di cui sopra vengono elargiti a scatola chiusa per dimostrare, magari, il proprio dissenso verso una scelta di casting.

Nel caso di True Detective 4, l’incidente si è verificato su Rottentomatoes dove la serie, allo stato attuale, ha un 92% di recensioni positive da parte della critica e un apprezzamento del pubblico decisamente inferiore, il 75%, ma comunque in rialzo rispetto all’iniziale 69% segnalato.

Per tale ragione, la showrunner ha preso parola su X, l’ex Twitter, con un Tweet – poi cancellato – in cui ha accusato della cosa il pubblico maschile e la frangia più intransigente di fan della prima stagione che, come ricorderete, proponeva due uomini come protagonisti, Matthew McConaughey e Woody Harrelson nei ruoli, rispettivamente, di Rust Cohle e Marty Hart.

Insomma, se ti è piaciuto l’episodio di ieri di True Detective: Night Country e possiedi un account su Rotten Tomatoes, potresti andare lì e lasciare una recensione del pubblico? I “bro” e i fan sfegatati della prima stagione si sono dati come missione quella di trascinare il punteggio verso il basso, ed è un po’ triste, considerando tutte le recensioni a 5 stelle della stampa.

Issa López ha poi cancellato il Tweet e corretto il tiro con altri due interventi dove possiamo leggere:

OK! Vero! Molti (adorabili) “bro” e fan accaniti della Stagione 1 sono stati davvero adorabili e disposti a provare qualcosa di nuovo, fatto in gran parte per loro e per l’amore stesso che provano per True Detective. A tutti voi: alla salute! Vi ringrazio gentilmente. OK. Ho rimosso il post. Disprezzo qualsiasi tipo di review bombing, ma A: il nostro punteggio del pubblico su RT è migliorato e B: ho commesso l’errore di fare una generalizzazione su chi ci stava bombardando di recensioni negative. E le generalizzazioni sono SEMPRE un errore. COSÌ TANTI bei “bro” e fan accaniti della prima stagione della serie hanno amato il nostro episodio numero 1!

OK! True!

Many a (lovely) bro and hard-core fan of S1 have been friggin' lovely and willing to try something new, made in big part for them and for the love they feel for TD.

To those of you: I salute you.

And I thank you kindly. pic.twitter.com/MTNFUmSXfj — Issa López (@IssitaLopez) January 15, 2024

OK. I removed a post. I despise review bombing of any kind, but A: our audience score in RT is much better now, and B: I used a generalization about who was bombing. And geralizations are ALWAYS a mistake.

And! SO MANY beautiful bros and TD S1 hard-core fans loved our ep 1! 🙏 — Issa López (@IssitaLopez) January 15, 2024

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer. Jodie Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!