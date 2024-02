La showrunner di True Detective 4 (True Detective: Night Country) Issa Lopez ha risposto, intervistata da Vulture, alle critiche che il creatore della serie Nic Pizzolatto ha affidato a una serie di commenti di risposta fatti ad alcuni suoi post su Instagram particolarmente severi verso questa nuova iterazione del franchise. Se avete saltato la “puntata precedente” trovate tutto quello che c’è da sapere in questo articolo.

Le parole di Issa Lopez circa le critiche mosse da Nic Pizzolatto a True Detective 4 sono all’insegna di una certa diplomazia, per così dire:

Credo che ogni narratore abbia un rapporto molto specifico, peculiare e unico con le storie che crea, e, qualsiasi siano queste reazioni, è autorizzato a averle. È una prerogativa del mestiere. Personalmente posso dire che ho scritto tutto questo con un profondo amore per il lavoro che ha fatto per le persone che l’hanno apprezzato. È una reinvenzione, è diverso, ed è fatto con l’idea che è come sedersi attorno a un fuoco per divertirsi, provare dei sentimenti e avere dei pensieri. E chiunque voglia unirsi è il benvenuto.