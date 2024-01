True Detective 4 (True Detective: Night Country), la quarta stagione della popolare serie targata HBO, non è stata scritta e supervisionata dal creatore Nic Pizzolatto, bensì da Issa López.

Finora, l’apprezzamento critico di True Detective 4 è decisamente buono: su Rottentomatoes, la percentuale di recensioni positive è del 93% su 143 critiche prese in esame. Ciò nonostante, è andata comunque incontro a un episodio di review bombing che è stato affrontato direttamente dalla shworunner su X, l’ex Twitter. Con una serie di tweet, Issa López ha dapprima incolpato il “pubblico maschile dei bro”, per poi ritrattare e contestualizzare meglio le sue osservazioni con degli altri tweet. Sia quelli iniziali che quelli di rettifica sono poi stati cancellati. Se volete documentarvi meglio sull’accaduto, rimandiamo a questo nostro articolo.

Malgrado le percentuali di Rottentomatoes e malgrado i rant social della showrunner, c’è comunque chi sta notando alcune “criticità” di queste nuove puntate, lo abbiamo fatto anche noi nelle nostre recensioni, fra dei rimandi troppo smaccati alla prima stagione e una storia che, contrariamente alla già citata stagione 1 dove tutto restava fino alla fine in bilico, pare virare in maniera più netta verso il sovrannaturale.

E il creatore di True Detective, Nic Pizzolatto, ha fatto capire, su Instagram, di condividere certe osservazioni e ha anche puntualizzato che 1) Lui non ha colpe perché non è stato minimamente coinvolto nella lavorazione della quarta stagione (anche se mantiene, chiaramente, degli ovvi crediti di produzione) 2) Che Matthew McConaughey (protagonista della prima stagione insieme a Woody Harrelson, entrambi gli attori figurano come Pizzolatto con dei crediti produttivi anche della quarta) non comparirà nelle puntate rimanenti dello show.

Sulla piattaforma social, Pizzolatto ha condiviso nei giorni e mesi scorsi delle foto accompagnate da didascalie innocenti, per così dire.

Winter is coming ha però notato che nei commenti dei follower e nelle risposte date da Pizzolatto stava accadendo qualcosa. Un qualcosa che potete verificare dagli screenshot che trovate qua sotto:

Insomma: a fronte di alcune scelte narrative che sembrano esistere solo per creare un collegamento diretto con la prima stagione – come il tirare in ballo la famiglia Tuttle attorno alla quale ruotavano i crimini indagati dai personaggi di McConaughey e Harrelson – e di false notizie relative a un suo coinvolgimento creativo in True Detective 4, Pizzolatto ha puntualizzato di non essere stato coinvolto in nessuna maniera e, anzi, di trovare stupide le suddette trovate della sceneggiatura.

Quando qualcuno etichetta True Detective 4 come “la memoria della serie di qualcun altro, un ricordo che per giunta sta svanendo”, Nic Pizzolatto si limita a rispondere con un “Hah!” che dice, comunque, molto.

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer di True Detective 4. Jodie Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.

