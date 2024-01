Attenzione: l'articolo contiene spoiler

True Detective 4 (True Detective: Night Country) è arrivato alla seconda puntata e la teoria di un diretto collegamento fra questa stagione e l’indimenticabile prima si è fatta decisamente più forte.

Come noto, ogni stagione della produzione ideata e sceneggiata da Nic Pizzolatto fa storia a sé ed è quindi antologica. Dato che sono tutte comunque ambientate nello stesso universo, è già capitato in passato di assistere a dei rimandi interni specie a quella d’esordio con Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Forse qualcuno di voi ricorderà questo aneddoto riferito alla terza stagione della produzione HBO.

Pur non essendo stata scritta da Nic Pizzolato, bensì da Issa López, True Detective 4 sta già generando, con sole due puntate, un sacco di teorie di “filiazione diretta” dalla prima corroborate da quanto la showrunner fa dicendo da mesi e mesi con interviste in cui accenna da tempo a easter egg alle stagioni precedenti.

Ebbene, il secondo episodio di True Detective 4 pare stabilire con certezza ancora maggiore un legame ancora più netto con la stagione numero 1.

Il tutto si deve grazie a Travis, il compagno morto di leucemia di Rose, il personaggio interpretato da Fiona Shaw. I ricercatori morti vengono ritrovati grazie alle indicazioni che vengono date alla donna proprio da… Travis tramite delle enigmatiche apparizioni.

Il collegamento a True Detective 1 si deve al fatto che il padre di Rust Cohle si chiamava, appunto, Travis e si era trasferito dal Texas all’Alaska ed era malato di leucemia. Proprio per questo, già al termine della prima puntata l’idea che potesse trattarsi del genitore del personaggio interpretato da Matthew McConaughey era iniziata a circolare con decisione.

E il secondo episodio ha rafforzato ulteriormente la questione perché quando Rose racconta a Navarro di Travis conferma che l’uomo era affetto da leucemia e aveva pertanto deciso di non lasciarsi uccidere dalla malattia e di morire assiderato. Quando rivela il suo nome integrale è, appunto, Travis Cohle. Chiaramente bisognerà attendere ulteriori sviluppi, se ci saranno perché magari potrebbe solo restare un elemento buttato lì come “semplice” easter egg appunto, ed eventualmente capire come e se inserire l’informazione nella timeline generale della serie (in cui Rust Cohle è nato nel 1964).

Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, la serie vede nel cast comprende Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, Kali Reis (Catch the Fair One), Fiona Shaw (Harry Potter) con Christopher Eccleston (Doctor Who) e John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno).

Nei nuovi episodi, quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer. Jodie Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.

