Con un video sui propri profili social, Sylvester Stallone ha annunciato l’inizio delle riprese della stagione 2 di Tulsa King.

Nel video, che potete vedere qui sotto, Stallone da alcune anticipazioni su cosa aspettarsi dalla stagione 2 di Tulsa King.

Terence Winter tornerà sia come scrittore che come produttore esecutivo mentre Craig Zisk sarà regista e produttore esecutivo. Le riprese della seconda stagione si svolgeranno sia a Tulsa che ad Atlanta. Oltre a Stallone, il cast di Tulsa King include Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza e Jay Will. Ritorneranno anche Garrett Hedlund e Dana Delany. Le star ricorrenti della prima stagione, Annabella Sciorra e Tatiana Zappardino, sono state promosse come regolari per la seconda stagione.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Il gangster drama creato da Taylor Sheridan vede l’attore Sylvester Stallone nei panni di Dwight Manfredi, ex capo della mafia newyorkese che, dopo 25 anni di prigione, viene rilasciato ed esiliato dal nuovo boss per aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Dwight si circonderà di un gruppo di personaggi improbabili e deciderà di costruirsi un suo impero.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok!

Fonte: Instagram

I film e le serie imperdibili