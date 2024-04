Un nuovo reboot di Twin Peaks? No grazie. Recentemente la star della serie cult Kyle MacLachlan si è espressa in maniera piuttosto diretta sull’argomento.

Dopo la release nuova stagione dello show andata in onda nel 2017, si sono rincorsi dei rumour riguardanti la possibilità di creare ancora una stagione (o reboot).

In tal senso MacLachlan, intervistato da Deadline ha affermato:

Non credo che vorrei vederlo e non credo che nessuno dovrebbe provare a realizzarlo. Tu dici: “Non toccarlo”, ma loro lo fanno, non possono fare a meno di mettere di nuovo la mani in pasta. Questo è il problema.