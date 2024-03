Thomas Haden Church potrebbe tornare nella stagione 2 di Twisted Metal, nonostante il suo personaggio sia morto nella prima stagione.

In una recente intervista con ComicBook.com, Thomas Haden Church ha rivelato di aver già parlato con lo showrunner Michael Jonathan Smith del suo potenziale ritorno nella seconda stagione di Twisted Metal, e che la morte apparente del suo personaggio è stata originariamente filmata in diversi modi:

Michael e io ne abbiamo parlato. Michael Jonathan Smith, lo showrunner. E mentre lo stavamo preparando, quella scena in cui prendo l’accetta in faccia e poi mi viene data la pistola. Gli ho chiesto, “Lo rivedremo?” E lui: “Non lo so”. E così l’abbiamo girato, l’abbiamo girato in tutti i modi diversi in cui mi vedi mettere la pistola vicino alla mia testa e premere il grilletto, e poi lo sparo si sente e basta. Quindi chi lo sa?

Voglio dire, il personaggio era apparentemente molto popolare. Basandoci sulle reazioni dei fan. La serie tv ha avuto un vasto pubblico. Ma a quanto pare, gran parte del feedback è stato che alla gente piaceva davvero l’Agente Stone. Quindi non mi sorprenderei. Ed è un look difficile da ottenere, sai, perché quei capelli…