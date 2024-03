Il cast della sitcom Una bionda per papà si è riunito al 90s Con. In quell’occasione i protagonisti hanno ricordato Suzanne Somers, interprete di Carol nella serie, morta di cancro al seno in ottobre.

In particolare, Staci Keanan ha ricordato:

Suzanne faceva dei regali bellissimi e pensati ed era una persona di immenso stile e fascino.

Christine Lakin ha aggiunto di aver sempre ammirato Somers, sin da quando la guardava in Tre cuori in affitto:

Crescendo con lei, la guardavo come donna, come imprenditrice, come qualcuno che era una grande star che aveva una luce brillante. Era così splendida, ma anche così terra terra. Era qualcuno che ammiravo davvero. Qualcuno che mi faceva pensare che, come giovane donna a Hollywood, puoi essere gentile e puoi essere generosa e puoi avere successo e tutte queste cose non devono necessariamente escludersi le une con le altre.

Una bionda per papà, prodotta da ABC, è andata in onda per sette stagioni (1991-1998).

La serie seguiva i personaggi di Patrick Duffy e Suzanne Somers, due genitori single che si sposano tra loro, formando una famiglia allargata di sei figli.

FONTE: People