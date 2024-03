Nella stagione 7 della serie Young Sheldon verrà mostrata la morte di George e Lance Barber ha accennato al drammatico evento che segna la vita del protagonista.

Durante una set visit, come riportato da TribLive, l’attore ha spiegato:

Non ho mai avuto una disposizione che la fine stava per arrivare presto, né la temevo. E sapevo che quando, e se, sarebbe arrivata, sarebbe stata fatta in un modo meraviglioso e posso anticipare che è quello che accadrà.

Per ora i produttori della serie non hanno svelato spoiler sulla morte di George, pur confermando che sarà un evento mostrato prima della conclusione dello show.

Nelle puntate precedenti dell’ultima stagione, andata in onda su CBS, si è invece spiegato il presunto tradimento del padre di Sheldon, di cui si era parlato anche in The Big Bang Theory, svelando un retroscena che ha cambiato radicalmente la storia del personaggio.

