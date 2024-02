Steve Holland ha parlato della stagione 7 di Young Sheldon, lo spinoff di The Big Bang Theory, spiegando perché sarà l’ultima e confermando che mostrerà quanto accaduto a George, il padre del protagonista.

Durante il panel organizzato dalla Television Critics Association, il produttore ha spiegato:

Sembrava il momento giusto per concludere quella storia… Finirla in modo forte mentre era ancora ai vertici.

Le puntate mostreranno anche la morte di George Senior, evento tragico che segna la vita di Sheldon.

Holland ha chiarito:

Non voglio dire cosa vedrete oppure no, ma si affronteranno alcune cose. Non siamo vincolati a ogni battuta fatta in The Big Bang Theory, ma ci sentiamo legati al canone più grande e agli eventi importanti che delineano la vita di Sheldon. Vogliamo onorare quegli elementi.