CBS sembra potrebbe dare il via libera alla produzione di uno spinoff di Young Sheldon dedicato alla storia di Georgie Cooper e Mandy McAllister, interpretati da Montana Jordan ed Emily Osment.

Il progetto è in fase di sviluppo ed è portato avanti dai produttori esecutivi Steve Holland, Steven Molaro e Chuck Lorre, in collaborazione con Warner Bros Television.

La prima stagione, che potrebbe debuttare tra i titoli del 2024-25, dovrebbe essere composta da 13 episodi.

Jordan ha fatto parte del cast fin dalla prima stagione con la parte del fratello maggiore di Sheldon, ovvero George Marshall “Georgie” Cooper Jr. Nella stagione 5 è entrata in scena Mandy che ha 29 anni, mentre lui ne ha soli 17 e ha mentito dicendo che ne aveva 21. La giovane ha poi scoperto la verità, ma era già incinta. Dopo aver riconquistato la sua fiducia, i due si sono fidanzati.

In The Big Bang Theory si svela che la coppia ha divorziato.

Che ne pensate? Vorreste vedere uno spinoff di Young Sheldon su Georgie e Mandy?

Fonte: Deadline