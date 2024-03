The Big Bang Theory

La stagione 7 di Young Sheldon contiene ha mostrato una retcon di The Big Bang Theory.

Nella serie originale Sheldon spiega che bussa alle porte tre volte perché, da bambino, era entrato in una stanza scoprendo il padre a letto con un’altra donna. Quella relazione è stata anticipata in precedenza nello spinoff prequel, ma nell’episodio andato in onda sugli schermi americani nella serata di ieri viene mostrato il momento che ha traumatizzato il protagonista. Sheldon entra nella stanza dei genitori, senza poter sapere che la coppia sta facendo sesso e la madre sta indossando una parrucca bionda. Sheldon crede così che il padre stia tradendo la madre, ma si trattava solo di un errore.

I fan dello show originale stanno inoltre attendendo che negli episodi vengano mostrati altri momenti importanti della storia del protagonista, tra cui ovviamente la morte di George, il padre di Sheldon.

Il produttore Steven Holland ha in precedenza sottolineato che quell’evento verrà mostrato perché fa parte della storia di Sheldon.

Fonte: ComicBook