Il dibattito su quale sia il miglior fidanzato di Rory (Alexis Bledel) in Una mamma per amica (Gilmore Girls) va avanti da anni e anni e, recentemente, la questione è stata affrontata anche da Matt Czuchry, l’interprete di Logan Huntzberger.

L’attore, come scopriremo fra poco, ha però dato una risposta decisamente diplomatica nel momento in cui gli è stata posta la domanda in merito.

Logan, Jess e Dean: pregi e difetti in ognuno di loro

Matt Czuchry è intervenuto come ospite a The Talk per la promozione di American Horror Story: Delicate, ma la discussione è poi inevitabilmente andata a parare su Una mamma per amica, dato che si tratta di una serie che, ancora oggi, è letteralmente amatissima.

I conduttori dello show hanno chiesto all’attore il suo parere circa un video di TikTok diventato virale l’anno scorso in cui si sosteneva che sia Logan che Jess (Milo Ventimiglia) fossero partner davvero scarsi, e che questo potrebbe essere il motivo per cui gli standard delle donne nei confronti degli uomini si siano così drasticamente abbassati negli ultimi due decenni.

La star, ridendo, ha così formulato la sua risposta:

Non dovremmo cercare la perfezione in nulla, che si tratti di relazioni o di qualsiasi altra cosa. Una mamma per amica ha attraversato generazioni grazie alla sua natura senza tempo e Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino, che l’hanno creata, sono artisti incredibili. Per il resto, penso che Logan avesse i suoi punti di forza e di debolezza, che Jess avesse i suoi punti di forza e di debolezza, e che Dean avesse i suoi punti di forza e di debolezza, come tutti noi. Per me parte del divertimento dello show risiede proprio nel fatto che hai a che fare con questi personaggi che sono imperfetti, hanno queste grandi qualità e tutti discutono su chi sia il migliore per Rory perché si sentono diversi riguardo ai loro punti di forza e di debolezza che potrebbero corrispondere ai propri.

