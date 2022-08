Una mamma per amica: Scott Patterson ricorda il fastidio per essere stato oggettificato sessualmente

Nella nuova puntata del suo podcast in cui ricorda la lavorazione di Una mamma per amica (Gilmore Girls), Scott Patterson, l’interprete di Luke Danes, ha raccontato un aneddoto di lavoro avvenuto durante le riprese della Stagione 3 della popolare serie Tv di Amy Sherman-Palladino.

Un aneddoto non particolarmente piacevole avvenuto durante le riprese del diciannovesimo episodio della terza stagione intitolato “Keg! Max!” (“Ritorni improvvisi” in Italia) andato in onda per la prima volta nell’aprile del 2003 negli Stati Uniti. La spiacevolezza della cosa, spiega Scott Patterson, è che durante la lavorazione di quella puntata di Una mamma per amica si è sentito oggettificato sessualmente. Nell’episodio, Lorelai Gilmore (Lauren Graham) e Sookie St. James (Melissa McCarthy), in una scena, parlavano continuamente del sedere di Luke dopo che Sookie glielo aveva toccato inavvertitamente.

Ho realizzato che non era una cosa OK, non mi sentivo per nulla a mio agio. Anzi, mi sono sentito alquanto imbarazzato. Venire trattato così ti fa infuriare perché ti fa scadere a livello di un oggetto. È fastidioso ed è disgustoso e ho dovuto sopportare la cosa per tutta la scena e per tutte le riprese. Aveva tutto a che fare col sedere, il sedere, il sedere e il sedere. Quando non stavamo girando ed eravamo seduti, tutti continuavano a parlare delle mie chiappe. È stato il giorno più fastidioso che io abbia mai trascorso su quel set, non vedevo l’ora che la giornata di lavoro finisse.

Poi aggiunge:

Se è una donna a oggettificare un uomo è disgustoso come quando è un uomo a farlo, ed è una cosa dannosa. Solo perché parliamo del 2003 non significa che fosse ok. Non è mai ok, non mi sono sentito a mio agio nel farla e mi ha fatto inca**are. Non ho mai detto nulla e sono molto arrabbiato con me stesso per non averlo mai fatto. Ma avevo quel lavoro e non volevo fare troppe storie […] eppure mi sono sentito comunque come un pezzo di carne.

