Una mamma per amica è stata e resta una delle serie Tv più amate e non è un caso che i tour nella cittadina di Stars Hollow siano sempre molto frequentati. La città del Connecticut non esiste davvero, è stata ideata appositamente per lo show e per le scene ambientate nella località non è stato impiegato un altro posto come “controfigura” ma sono stati usati gli scenari cittadini situati in un lotto posteriore degli studios della Warner. Difatti potreste aver notato la stessa piazza anche in altre produzioni televisive come Ghost Whisperer, Pretty Little Liars e Hart of Dixie.

I turisti, americani e non, che si trovano in quel di Los Angeles possono visitare il set pianificando il tour ispirato a Una mamma per amica tramite il sito ufficiale della Warner. E chi capita in un giorno particolarmente propizio, potrebbe anche essere testimone di una qualche sorpresa come quella fatta recentemente da Scott Patterson, l’interprete di Luke Danes, che ha fatto una gradita incursione accogliendo e intrattenendo visitatori e visitatrici intervenendo proprio durante una di queste visite.

Qua sotto trovate il filmato condiviso su Instagram dall’attore in cui lo vediamo mentre dirige il pubblico nell’esecuzione di Where you lead, il noto brano di Carole King che, in versione rivisitata, funge da siglia alla serie.

