Dopo averlo salvato da Netflix, Showtime ha cancellato ufficialmente Uncoupled, la serie tv con Neil Patrick Harris non avrà mai una stagione 2.

L’ultimo aggiornamento sulla stagione 2 era dello scorso anno, quando le riprese vennero interrotte a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Dan Amboyer ha pubblicato un post su Instagram per commentare la cancellazione:

Triste che dopo tutto non ci sarà una stagione 2 di Unoupled. Grato per la mia esperienza, mi sarebbe piaciuto vedere questa storia continuare. I miei occhi si sono fissati sullo show non appena ne ho sentito parlare, in origine. Uno dei miei progetti preferiti (di cui facevo una piccola parte) e un momento significativo per me dato che finalmente interpretavo un ruolo gay sullo schermo. Persone magiche, maestri creatori. Non vedo l’ora di vedere cosa faranno dopo. “

Jai Rodriguez e Nic Rouleau hanno invece commentato la cancellazione nelle storie, ricordando i bei momenti passati sul set della stagione 1.

Le puntate raccontavano la storia di Michael, intepretato da Patrick Harris, che pensava la sua vita fosse perfetta fino a quando il marito se ne va di casa dopo 17 anni. Michael deve quindi affrontare due incubi: perdere chi pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi improvvisamente un quarantenne single a New York.

Neil Patrick Harris era coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con MTV Entertainment Studios e Jax Media. L’attore ha già collaborato con Netflix in occasione di Una serie di sfortunati eventi, in cui ha avuto l’iconico ruolo del Conte Olaf.

