Finalmente ci siamo: Undone ditornerà con l’attesa seconda stagione alla fine di aprile, dopo più di due anni e mezzo dal debutto della prima stagione.

Come annunciato durante il panel dello show al SXSW (South by Southwest) questo fine settimana, tutti gli otto episodi di Undone verranno resi disponibili sulla piattaforma il prossimo venerdì 29 aprile, in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Dai creatori della serie Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman), Undone viene portata in vita utilizzando l’animazione rotoscope (sotto la direzione di Hisko Hulsing), Undone esplora la natura flessibile della realtà attraverso il suo personaggio centrale, Alma (interpretata da Rosa Salazar), una ventottenne che vive a San Antonio, Texas insieme a sua madre Camila (Constance Marie) e sua sorella Becca (Angelique Cabral).

La sinossi ufficiale della serie spiega così:

La vita della protagonista Alma è ordinaria, finché un incidente quasi fatale le induce visioni del suo defunto padre, Jacob. Attraverso queste persistenti visioni, viene spinta a sfruttare un’abilità misteriosa che le consente di viaggiare nello spazio e nel tempo con la speranza di evitare la sua morte prematura. Questa ricerca metterà alla prova le relazioni di Alma e metterà in discussione il la sua salute mentale.