La serie di genere musical Up Here è stata cancellata dopo una sola stagione da Hulu.

Il progetto creato da Steven Levenson si conclude così dopo un totale di otto episodi che hanno visto impegnati nella realizzazione anche Danielle Sanchez-Witzel (The Carmichael Show), Thomas Kail, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

La storia era ambientata nella città di New York, nel 1999, e seguiva due giovani che si innamorano e scoprono che il più grande ostacolo da superare se vogliono rimanere insieme potrebbe essere quello creato da loro stessi.

I due si ritrovavano infatti alle prese con i propri pensieri e le emozioni, alimentate dai traumi del passato e dalle esperienze vissute in precedenza. La storia, a causa della cancellazione, si conclude con un cliffhanger che lascia in sospeso il destino dei protagonisti.

Il cast di Up Here era composto da Mae Whitman, Carlos Valdes, Katie Finneran, Sophia Hammons, Emilia Suárez, Andréa Burns, John Hodgman e Scott Porter.

La produzione è curata da 20th Television e Old 320 Sycamore Productions.

Che ne pensate della scelta? Siete dispiaciuti che Up Here sia stata cancellata dopo una sola stagione?

Fonte: Deadline