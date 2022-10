Uzo Aduba sarà la protagonista della miniserie All Her Little Secrets, progetto destinato a Showtime.

La star di Orange Is The New Black avrà la parte di Ellice Littlejohn nell’adattamento per il piccolo schermo del romanzo scritto da Wanda M. Norris, composto da episodi della durata di un’ora. La donna si ritroverà coinvolta in una relazione extraconiugale e una cospirazione che la porta a diventare il prossimo obiettivo dei criminali.

La facciata perfetta di Ellice inizia quindi ad andare in mille pezzi mentre cerca di mantenere il controllo su tutto quello che ha guadagnato, proteggere la sua famiglia e rimanere in vita.

La sceneggiatura sarà firmata da Aurin Squire (Evil), che farà parte anche del team di produttori esecutivi insieme a Uzo Aduba.

L’attrice ha recitato nella serie Orange Is the New Black conquistando anche due Emmy nel 2014 e nel 2015, mentre nel 2020 ha ottenuto l’ambito riconoscimento grazie alla parte di Shirley Chisholm in Mrs. America.

Il suo progetto televisivo più recente è stato In Treatment, progetto targato HBO.

