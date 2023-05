La showrunner di Vampire Academy ha condiviso un aggiornamento sui tentativi di far salvare la serie dopo la cancellazione da parte di Peacock, ma le notizie non sono purtroppo positive.

Marguerite MacIntyre ha infatti condiviso sui social un video in cui dichiara che non c’è alcuna possibilità di un ritorno con una seconda stagione, pur esprimendo la sua speranza che in futuro la storia raccontata nei romanzi di Richelle Meade ritorni sugli schermi. La co-creatrice della serie ha spiegato:

Ho aspettato a lungo per dirlo. Voglio, ancora, ringraziarvi per tutto il vostro affetto nei confronti della serie. Grazie per l’incredibile sostegno. Grazie per essere rimasti con noi durante questo periodo. Non ho buone notizie. Non vedo nessun modo per procedere ulteriormente. Penso che ora sia il momento per dire che sono dispiaciuta, ma non è stato perché non abbiamo provato abbastanza. Siamo rimasti un po’ in silenzio perché non c’era molto che potevamo dire. Abbiamo proposto con il più grande impegno, abbiamo provato e ci siamo spinti il più avanti possibile.