Vampire Survivors, il gioco di successo che ha scalato le classifiche di Steam e Xbox diventerà una serie TV animata.

Lo show sarà prodotto da Story Kitchen e dallo studio di sviluppo di Vampire Survivors poncle. Al momento non è stata data alcuna finestra di rilascio per la serie TV e non è stato ancora detto su quale servizio di streaming arriverà la serie Vampire Survivors. Al momento non è ancora stata annunciato ne il distributore ne tanto meno la piattaforma sulla quale sarà disponibile la serie tv.

Luca Galante, il fondatore di poncle, ha condiviso alcune parole sull’annuncio e sul fatto che il “piccolo gioco indie” Vampire Survivors ha avuto abbastanza successo da diventare un prodotto televisivo. Ha anche scherzato sul fatto che, nonostante il nome del gioco, in realtà non ci siano vampiri in Vampire Survivors:

La cosa più importante in Vampire Survivors è la storia, quindi è un sogno che si avvera vedere quello che è iniziato come un piccolo gioco indie che ho realizzato nei miei fine settimana prendere vita come uno show televisivo animato! È anche fantastico collaborare con persone così esperte e talentuose per realizzare la serie tv. Mi chiedo se si siano resi conto che non c’è un solo vampiro in Vampire Survivors, però.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile su Steam, Xbox e dispositivi mobile.

Cosa vi aspettate dalla serie tv animata su Vampire Survivors? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book