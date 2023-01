Veep ha portato per anni il mondo della politica americana sul piccolo schermo con grande ironia, ma Julia Louis-Dreyfus ha ammesso che gli eventi del 6 gennaio sarebbero stati off limits.

L’attrice, intervistata da Variety, ha raccontato:

Non so come potremmo. Non so come avremmo potuto rendere quella situazione divertente, specialmente quando le persone hanno perso la loro vita.