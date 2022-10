Mindy Kaling ha parlato nel dettaglio della scelta per il colore della pelle di Velma nella nuova serie animata di HBO Max.

Al panel del New York Comic Con, l’attrice ha spiegato perché non è importante di che colore sia le pelle dei protagonisti:

Penso che i personaggi siano iconici ma in nessun modo sono definiti dalla loro pelle. La maggior parte delle donne indio americane, quando vedono personaggi poco apprezzati, scettici e laboriosi, possono identificarsi con loro. La stragrande maggioranza è pronta per questa serie tv. Questa serie è per loro.

Crescendo mi sono identificata con Velma, era così carina ma non tradizionalmente sexy… con un taglio di capelli discutibile. Mi sento così onorata di poterla doppiare, è una che dice la verità, taglia le cazzate della vita. Quando sei intelligente e poco apprezzato. Spero che la gente lo apprezzi.